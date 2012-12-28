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26 минут назад

В Египте турист погиб при нападении акулы

На пляже курортного города Марса-Алам на востоке Египта акула напала на туристов, сообщает РБК. В результате один из отдыхавших погиб, еще один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Порто-Галиб.

Ведомство сформировало комиссию для расследования произошедшего, разбирательство министерство ведет вместе с администрацией мухафазы Красное море. Нападение зафиксировали за пределами разрешенной для плавания зоны, отметили в ведомстве.

Территорию пляжа закрыли, купание запрещено в течение 48 часов с 30 декабря.

В ведомстве призвали путешественников из России «сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание».
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