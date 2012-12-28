В мире
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26 минут назад
В Египте турист погиб при нападении акулы
Ведомство сформировало комиссию для расследования произошедшего, разбирательство министерство ведет вместе с администрацией мухафазы Красное море. Нападение зафиксировали за пределами разрешенной для плавания зоны, отметили в ведомстве.
Территорию пляжа закрыли, купание запрещено в течение 48 часов с 30 декабря.
В ведомстве призвали путешественников из России «сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание».
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