В мире
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23 минуты назад
В Южной Корее разбился самолет
Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции. Погибли почти все, кто был на борту.
Уже 177 человек были признаны погибшими, поиски двоих продолжаются, двое спасены, сообщает РИА Новости. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Предварительное расследование указывает на возможный отказ системы шасси при посадке, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Эксперты предполагают, что причиной могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами, что привело к невозможности контролировать движение самолета на взлетно-посадочной полосе. Точная причина крушения станет известна только после анализа бортовых самописцев, которые были обнаружены на месте катастрофы.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал мобилизовать все возможные ресурсы для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательных работ. На место крушения были направлены более 80 пожарных и 180 военнослужащих, которые занимаются поиском возможных выживших и устранением последствий аварии. Позже туда прибыл и сам и.о. главы государства.
"Черные ящики самолета, включая регистратор голосовых данных, изъят в 11:30 (5:30 мск), и регистратор полетных данных, изъят в 14:24 (8:24 мск), были успешно извлечены", сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок объявил семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января включительно из-за крушения самолета в Муане.
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