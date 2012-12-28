Новогодний праздник от ЭкоПром-Липецк.

Сотрудники «ЭкоПром-Липецк» совместно со специалистами отдела социальной поддержки семьи и детей (филиала № 20 ОБУ «Центр социальной защиты населения города Липецка») организовали традиционный новогодний праздник для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новый год — это волшебное время, когда мечты становятся реальностью. Это время добрых дел, подарков и волшебства. Первый праздник зимы с нетерпением ждут малыши, да и что там скрывать, многие взрослые. Загадывают желания и мечтают о подарках.

- Это наш шестой совместный новогодний праздник с сотрудниками отдела социальной поддержки. Всегда приятно дарить подарки, видеть счастливые детские лица, - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».





На мероприятии участники узнали, как можно отпраздновать Новый год без вреда для экологии, а также создали своими руками оригинальные новогодние открытки. Эти открытки стали не просто украшением праздника, но и символом тепла и заботы. Совместная работа над ними позволила детям проявить свою фантазию и творческие способности, а взрослым — насладиться временем, проведённым вместе с семьёй. Такой досуг укрепляет семейные связи, развивает у малышей навыки ручного труда и учит их быть внимательными к деталям.

И, конечно, в преддверии Нового года каждый гость получил сладкий новогодний подарок.

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