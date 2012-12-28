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В России
34
32 минуты назад

В Тамбовской области увеличен минимальный размер взноса на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области вырастет в новом 2025 году до 12 рублей 31 копейки за один квадратный метр.

Соответствующее постановление 27 декабря подписал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов. Таким образом, рост составит 91 копейку, сообщает onlinetambov.ru.

«Например, жильцы стандартной «двушки», площадью 60 квадратных метров, будут платить в месяц 738,6 рублей», — пишет издание.

В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт в регионе составлял 11 рублей 40 копеек.

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