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В России
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32 минуты назад
В Тамбовской области увеличен минимальный размер взноса на капремонт
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области вырастет в новом 2025 году до 12 рублей 31 копейки за один квадратный метр.
«Например, жильцы стандартной «двушки», площадью 60 квадратных метров, будут платить в месяц 738,6 рублей», — пишет издание.
В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт в регионе составлял 11 рублей 40 копеек.
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