В Тамбовской области увеличен минимальный размер взноса на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области вырастет в новом 2025 году до 12 рублей 31 копейки за один квадратный метр.



