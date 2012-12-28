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сегодня, 18:26
Эксперты назвали причины снижения заболеваемости гриппом
Уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ снижается уже несколько недель подряд, сейчас он ниже еженедельного эпидемического порога на 17,8%. Это следует из данных НИИ гриппа, сообщают «Известия».
«В этом году лето было теплым и солнечным, как и осень. Организм успел накопить больше витамина D, который активирует работу иммунной системы <…> Также в этом сезоне нет тяжелых мутированных высокозаразных вирусов. Наша иммунная система встречается уже с известными вирусами, на которые у нас есть антитела и заболевание у части людей может протекать в бессимптомной форме», — рассказала она.
Еще Светлана Каневская отметила, что те, у кого заболевание протекает в скрытой форме, не попадают в статистику, что также отражается на показателях заболеваемости.
Снижение заболеваемости сейчас также связано с достаточным уровнем вакцинации населения от гриппа, добавила врач общей практики и руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная.
Обычно снижение заболеваемости идет в период новогодних каникул, когда люди разъезжаются на праздники и находятся в этот период в мини-группах с близкими и родными, напомнила Каневская.
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