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В России
2 минуты назад

Приток средств в денежные фонды за год вырос вчетверо

Приток средств (и граждан, и институциональных инвесторов) в паевые инвестфонды (ПИФы) денежного рынка за 11 месяцев 2024 года составил 527 млрд рублей. Это следует из данных агрегатора финансовых рынков InvestFunds. Это в четыре раза больше, чем за 2023 год, выяснили «Известия».

Общий объем активов фондов денежного рынка с начала года до 24 декабря вырос в 5,5 раз до 996 млрд рублей, следует из данных InvestFunds. Сейчас на них приходится больше половины средств всех ПИФов на российском рынке (54%).

ЦБ в декабрьском «Обзоре ключевых показателей брокеров» сообщил, что фонды денежного рынка, вместе с облигациями с плавающим купоном, были наиболее популярными у инвесторов в 2024 году. По сути именно эти два инструмента и были драйверами финансового рынка в уходящем году, подчеркнул управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Такие фонды инвестируют в инструменты денежного рынка — в основном это операции обратного РЕПО с «Национальным Клиринговым Центром». Фонд закупает у НКЦ ценные бумаги за рубли или другую валюту, которую тот использует для своих операций, и продает их ему обратно через оговоренный срок по более высокой цене. По своей сути такие операции — это предоставление кредитов с обеспечением в виде ценных бумаг, поэтому доходность по ним растет вместе с ключевой ставкой (иными словами, вместе со стоимостью денег) — в 2024 году она достигла рекордного уровня 21%.

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