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В России
3
4 минуты назад

Экзамен на права закончился для курсанта кузбасской автошколы арестом на десять суток

Инструктор заметил неадекватное состояние курсанта, а тот отказался пройти медосвидетельствование.

В поселке Тяжинский Кемеровской области экзаменатор обратил внимание на неадекватное поведение курсанта автошколы, сдававшего экзамен на права. Сотрудник Госавтоинспекции вызвал на место ближайший экипаж ДПС для проведения процедуры освидетельствования, сообщает VSE42.Ru.

Алкотестер не обнаружил алкоголя в крови экзаменуемого, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За это несостоявшийся водитель получил десять суток административного ареста.

пьяное вождение
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