По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
В России
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4 минуты назад
Экзамен на права закончился для курсанта кузбасской автошколы арестом на десять суток
Инструктор заметил неадекватное состояние курсанта, а тот отказался пройти медосвидетельствование.
Алкотестер не обнаружил алкоголя в крови экзаменуемого, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За это несостоявшийся водитель получил десять суток административного ареста.
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