Липчанку подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

В июне с матери уже взыскали 483 881 рубль, а 25 декабря в отношении женщины ещё и возбудили уголовное дело.

25 декабря следственное управление УМВД России по городу Липецку возбудило уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в мошенничестве с материнским капиталом. Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».Липчанку подозревают в использовании не по назначению средств материнского капитала. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина продала квартиру, купленную ею с использованием средств материнского капитала. При этом она не оформила положенную долю жилья на ребенка, а полученные от продажи квартиры деньги использовала не на цели улучшения его жилищных условий, а по своему усмотрению.Ещё 6 июня этого года решением Добринского районного суда по иску прокурора Левобережного района Липецка с матери в пользу отделения Социального фонда России по Липецкой области уже были взысканы израсходованные нецелевым образом средства материнского капитала — с матери взыскали 483 881 рубль. А спустя полгода в отношении неё было возбуждено уголовное дело.