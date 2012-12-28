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сегодня, 15:15
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Липчанку подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

В июне с матери уже взыскали 483 881 рубль, а 25 декабря в отношении женщины ещё и возбудили уголовное дело.

25 декабря следственное управление УМВД России по городу Липецку возбудило уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в мошенничестве с материнским капиталом. Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

Липчанку подозревают в использовании не по назначению средств материнского капитала. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина продала квартиру, купленную ею с использованием средств материнского капитала. При этом она не оформила положенную долю жилья на ребенка, а полученные от продажи квартиры деньги использовала не на цели улучшения его жилищных условий, а по своему усмотрению.

Ещё 6 июня этого года решением Добринского районного суда по иску прокурора Левобережного района Липецка с матери в пользу отделения Социального фонда России по Липецкой области уже были взысканы израсходованные нецелевым образом средства материнского капитала — с матери взыскали 483 881 рубль. А спустя полгода в отношении неё было возбуждено уголовное дело.
материнский капитал
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Мать
сегодня, 15:48
А как так возможно?А те кто защищает интересы ребёнка где были?
Ответить
Лиза
сегодня, 15:29
А о ребёнке и не думает...
Ответить
Захолустные
сегодня, 15:23
проделки
Ответить
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