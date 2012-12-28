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56 минут назад
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Улетевшего в кювет пьяного водителя ждёт суд
Уже покалечившему себя мужчине грозит до трёх лет колонии и до шести лет лишения прав.
Это ДТП произошло 25 апреля в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – Лев-Толстой. Водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.
В ходе предварительного расследования было установлено, что на момент ДТП водитель уже имел непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, но он вновь сел за руль пьяным и поехал из Чаплыгина в Данков.
– Уголовное дело по части второй статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления» направлено в суд прокурором Чаплыгинского района. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до шести лет, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В уходящем году по вине пьяных водителей в Липецкой области произошло 115 ДТП. В них 37 человек погибли и 153 получили различные травмы. А всего выявлен 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, причём 304 водителя совершили такое нарушение повторно.
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