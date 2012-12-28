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495
56 минут назад
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Улетевшего в кювет пьяного водителя ждёт суд

Уже покалечившему себя мужчине грозит до трёх лет колонии и до шести лет лишения прав.

28-летнего жителя Данкова ждёт суд за пьяную езду: сев нетрезвым за руль, мужчина съехал в кювет и покалечил себя.

Это ДТП произошло 25 апреля в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – Лев-Толстой. Водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.

В ходе предварительного расследования было установлено, что на момент ДТП водитель уже имел непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, но он вновь сел за руль пьяным и поехал из Чаплыгина в Данков.

– Уголовное дело по части второй статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления» направлено в суд прокурором Чаплыгинского района. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до шести лет, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В уходящем году по вине пьяных водителей в Липецкой области произошло 115 ДТП. В них 37 человек погибли и 153 получили различные травмы. А всего выявлен 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, причём 304 водителя совершили такое нарушение повторно.
ДТП
пьяная езда
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Комментарии (4)

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Сначала новые
кит
6 минут назад
Сьехал с дороги -авто не твое ! Сделай правильный вывод и ...живи !
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Савелий
7 минут назад
Правильно! А еще лишить всех выплат по больничному и пособий по инвалидности. Если инвалидом стал..
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Ромео
45 минут назад
Судить будут за то что сам себя покалечил))) маразм крепчает)))
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