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сегодня, 14:05
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20-летний парень угнал мотоцикл, пригрозив избить хозяина

Уголовное дело направлено в суд.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в 20-летнего парня, обвиняемого в угоне мотоцикла c угрозой физической расправы.

По данным следствия, пьяный житель деревни Студеновка Задонского района потребовал у хозяина мотоцикла передать ему ключи — ему просто захотелось покататься. Но владелец мотоцикла отдавать ключи не спешил. Тогда обвиняемый пригрозил ему избиением. Испугавшись расправы, хозяин мотоцикла передал угонщику ключи.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 20-летнего парня квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Максимальная санкция этой статьи — семь лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Нонка
11 минут назад
Хороший срок !Молодость у параши -глупо ,но получи !
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