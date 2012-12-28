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Происшествия
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сегодня, 14:05
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20-летний парень угнал мотоцикл, пригрозив избить хозяина
Уголовное дело направлено в суд.
По данным следствия, пьяный житель деревни Студеновка Задонского района потребовал у хозяина мотоцикла передать ему ключи — ему просто захотелось покататься. Но владелец мотоцикла отдавать ключи не спешил. Тогда обвиняемый пригрозил ему избиением. Испугавшись расправы, хозяин мотоцикла передал угонщику ключи.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 20-летнего парня квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Максимальная санкция этой статьи — семь лет лишения свободы.
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