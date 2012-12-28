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20 минут назад
3

70-летний грязинец пытался откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 100 000 рублей

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Грязях передано в суд уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу полицейским взятки в 100 000 рублей (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).

По данным следствия, вечером 17 августа прошлого года в классе патрульно-постовой службы ОМВД России по Грязинскому району пенсионер предложил находившимся там двоим инспекторам ДПС взятку в 100 000 рублей за заведомо незаконное бездействие — за не составление в отношении него протоколов об административных правонарушениях за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по части первой статьи 12.26 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (по части первой статьи 19.3 КоАП РФ). Но полицеские от взятки отказались.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на этапе предварительного следствия грязинец свою вину не признал. Если она будет доказана в суде, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
покушение
взятка
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Бабушка
4 минуты назад
неужели отказались
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зато
4 минуты назад
в Грязях цыгане спокойно все без ВУ ездят, значит стабильно проплачивают и беру, может собственная безопасность подключится с Москвы
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Юра
12 минут назад
Неужели опять мало дал ? Или что то пошло не так?
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