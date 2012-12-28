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Происшествия
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20 минут назад
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70-летний грязинец пытался откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 100 000 рублей
Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, вечером 17 августа прошлого года в классе патрульно-постовой службы ОМВД России по Грязинскому району пенсионер предложил находившимся там двоим инспекторам ДПС взятку в 100 000 рублей за заведомо незаконное бездействие — за не составление в отношении него протоколов об административных правонарушениях за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по части первой статьи 12.26 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (по части первой статьи 19.3 КоАП РФ). Но полицеские от взятки отказались.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на этапе предварительного следствия грязинец свою вину не признал. Если она будет доказана в суде, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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