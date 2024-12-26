Новогодние ёлки в Тракторозаводском микрорайоне: праздники организовала депутат Ольга Митрохина

В этом году празднование любимых детворой праздников началось у депутата Митрохиной с установки на округе новогодних ёлок. Одна ёлочка прижилась на 3-м участке ЛТЗ, вторая — на улице Огнева, среди высоток. Поэтому в округе и новогодние мероприятия запланировали проводить именно по этим адресам. Организатором, как всегда выступила депутат областного Совета Ольга Митрохина, а традиционными гостями стали Дед Мороз и Снегурочка.

Заранее вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Ольга Митрохина пришли в библиотеку имени Семенова-Тян-Шанского на улице Ильича, где новогодний утренник проводился для детей из многодетных семей. Сначала вместе со Снегурочкой ребята пели песни, слушали выступление юных артистов из школы искусств №2 — Насти Мельник и Марка Горбунова. Затем позвали Деда Мороза и продолжили веселье. Дети водили хороводы, и вместе с Ольгой Митрохиной раскрашивали игрушки для и без того нарядной библиотечной елки.А потом Ольга Митрохина вручила детям новогодние подарки.— Огромное человеческое спасибо Ольге Николаевне, каждый год она устраивает праздники для детей и с обязательными подарками. На утренники, которые устраивала наш депутат, ходили еще мои старшие дети, теперь — младшие. Надеюсь, эта добрая традиция будет продолжаться, — сказала жительница района, многодетная мама Инна Минакова.Кроме семьи Инны Минаковой с Ольгой Митрохиной знакомы большинство многодетных семей округа: ведь поддержка таких семей — часть депутатской работы.— Детям из многодетных семей, по моему убеждению, требуются чуть больше внимания, чуть больше заботы, и, думаю, праздник у нас удался! — сказала Ольга Митрохина.На улице Вилли Огнева праздник прошел уже в другом формате — подвижном и спортивном. Прибывший во двор домов №2 и №3 Дед Мороз заявил ребятам, что он бывший хоккеист, и даже посох свой переделал из клюшки.Веселью не хватало только снега: дети танцевали, играли, участвовали в конкурсах.— У меня трое детей, и мы с удовольствием посещаем такие праздники, — сказала жительница района Анна Сидельникова.А отец мальчика Андрюши Попова Анатолий рассказал, что живет в новостройках на Огнева не так давно, но тоже успел уже привыкнуть к множеству разных мероприятий организуемых депутатом.— Ольга Николаевна постоянно здесь не только по делам хозяйственным, но и с детьми то и дело что-то придумывает. То веселые старты, то новогодние утренники.Согревшись танцами и чаем с пирожками, дети продолжили водить хороводы у ёлки, играть в паровозик, бегать наперегонки. И после очередных стартов получили еще подарки от Деда Мороза и Ольги Митрохиной — мармелад.— Здоровья вам, счастья, слушайтесь мам и пап, и пусть все ваши желания, все, что вы загадаете — сбудется, — сказала юным участникам праздника Ольга Митрохина.