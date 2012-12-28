Эксперты объяснили рост цен на препараты от диабета

Лекарства для лечения сахарного диабета за 11 месяцев 2024 года подорожали на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group.



Также увеличилась стоимость препаратов от обструктивных заболеваний дыхательных путей — на 19,04%, а также на гиполипидемические препараты — на 13,85%.Причина подорожания препаратов от сахарного диабета, по словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, заключается в том, что в эту группу попадают препараты семаглутида, которые хоть и предназначены для лечения сахарного диабета, но массово применяются не по прямому показанию, а для борьбы с избыточным весом.Увеличение средней цены на препараты для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей и на гиполипидемические лекарства Беспалов связал с ростом спроса на лекарства из этих групп.Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко уверен, что подорожание лекарств из этих групп также связано с преобладанием в них препаратов иностранного производства.На стоимость, по его словам, влияют курс рубля и увеличение затрат на логистику.При этом потребление в рознице не падает в упаковках, хотя стоимость растет, отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Эксперт уверен, что в следующем году уровень потребления лекарств останется прежним, несмотря на рост их стоимости.