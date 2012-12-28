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13 минут назад

Служба эвакуации помогла почти 2.7 тыс. водителям на дороге М-4 «Дон» в Липецкой области

Чаще всего липчане обращались за помощью летом

Оператор по обслуживанию платных участков автомобильных дорог компания «ОССП» поделилась итогами работы службы восстановления и эвакуации автомобилей. Так, согласно данным, с января по ноябрь 2024 года, в Липецкой области с М-4 было эвакуировано 2 693 автомобиля, из них 80% пришлось на легковые автомобили, а оставшиеся 20% на грузовые.

В «ОССП» отмечают, что дорожная ситуация зависит как от погодных условий, так и от интенсивности трафика, правда эти условия по-разному сказываются на категориях транспортных средств. Так, в текущем году наибольшее количество эвакуаций легковых авто пришлось на период отпусков: в августе водители обращались за помощью 353 раза, а в июле — 329 раз. С грузовым транспортом иначе: именно зимой, когда гололед и метель настигают в пути, происходит больше всего поломок, требующих вызова специальных служб, в январе 2024 года так произошло 87 раз, а в феврале — 50 раз.

При ДТП первым на помощь водителю в течение 15 минут приезжает аварийный комиссар. Если в автомобиле большая поломка, на месте починить его не получится, и требуется эвакуация, то подключается служба восстановления и эвакуации автомобилей. В 2024 году среднее время эвакуации составляло 25 минут.

Эвакуация автомобиля до ближайшего безопасного места на платном участке дороги предоставляется бесплатно. Однако, если неисправность требует транспортировки автомобиля за пределы платной дороги или водитель принимает такое решение, услуга становится платной согласно установленному прейскуранту.

Напоминаем, что на всех платных участках автодорог действует бесплатный номер экстренной связи *2323.

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