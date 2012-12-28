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35 минут назад

Ближе к дому: куда отправиться на новогодних каникулах

Интересные маршруты для отдыха вместе с T2: недалеко от дома и с хорошей связью


Длинных зимних выходных мы ждем весь год, чтобы провести время с близкими, обменяться подарками, досмотреть пару сериалов и, наконец, просто выспаться. Когда все эти дела завершены, как правило, остается еще несколько дней, которые хочется провести насыщенно – чтобы было, что вспомнить.

А что может быть более запоминающимся, чем путешествие? Ехать далеко не обязательно. Туры выходного дня с каждым годом становятся все популярнее, к тому же они не требуют тщательного планирования и больших затрат. В каждом регионе немало интересных мест, которые можно посетить в любую погоду, и Липецкая область не исключение.

Если вы заядлый краевед и знаете регион как свою квартиру, можно поехать в гости к соседям, например, в Воронежскую область. Она тоже богата красивыми пейзажами, историческими достопримечательностями и парками развлечений.

Вместе с T2 мы подобрали несколько локаций для зимнего отдыха в этих двух регионах.


ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Регион официально очень молод – всего 70 лет, но эти земли давно обжиты и обладают богатой историей. В Липецкой области немало памятников архитектуры, включая уникальные образцы церковного зодчества. Можно побывать в живописных дворянских усадьбах, дендрарии и заповеднике «Галичья гора», посетить музеи народных промыслов, единственный в Черноземье сказочный сафари-парк и многое другое.

1. Липецкий зоопарк

Один из лучших зоопарков в Черноземье. Летом посетителей традиционно больше, зато зимой можно с комфортом гулять и рассматривать животных, птиц и обитателей аквариумов сколько захочется, никому не мешая. Аквариум и террариум – гордость зоопарка. Любители рыб и рептилий останутся довольны разнообразием видов.

Для самых маленьких посетителей работает контактный зоопарк – на специальной площадке дети могут погладить и покормить некоторых животных, например, кроликов.

2. село Большая Кузьминка

Всем любителям зимних видов спорта советуем забить в навигатор координаты Большой Кузьминки и горнолыжного комплекса, который там находится. Сегодня, благодаря различным технологиям вроде искусственного оснежения, своими горнолыжными склонами обзаводятся и довольно равнинные и теплые регионы, например, Липецкая область.

Современная инфраструктура, возможность арендовать снаряжение, хорошее освещение и безопасность трасс – все это делает комплекс в Большой Кузьминке привлекательным как для липчан, так и для гостей из других регионов.

3. город Елец

Идеальный город для путешествия выходного дня, особенно зимой: старинный, уютный, гостеприимный, с нарядной купеческой архитектурой и богатой историей. Можно отдохнуть от шума и суеты большого города, нагуляться на свежем воздухе и узнать много нового об истории края.

В Ельце особенно понравится любителям необычных музеев. Обязателен к посещению музей елецкого кружева с богатой коллекция тончайших плетеных произведений искусства. Не менее интересно будет в музее ремесел и промыслов, а также музее купечества и сословий – там воссозданы интерьеры традиционного купеческого дома, а экскурсоводы рассказывают о жизни и быте торгового сословия, о том, как они менялись вместе с ходом истории.

4. село Борки

Сюда едут полюбоваться архитектурой, погрузиться в историю и, конечно, своими глазами увидеть одно из мистических мест Черноземья – «чертову столовую», обнаруженную неподалеку от Борковского замка.

В начале XX века двоюродный брат Николая II, великий князь Андрей Владимирович, построил в Борках дворец в стиле средневековой романской архитектуры – с башнями и бойницами, конюшнями, английским парком и каскадом прудов. Автором проекта стал столичный архитектор Александр фон Гоген. Несмотря на свою непростую историю и период запустения, дом неплохо сохранился, а после окончания реставрации предстанет в первозданном виде.

Когда и каким образом в лесу за дворцом появилась «чертова столовая» – неизвестно. Композиция из темных отполированных валунов, напоминающая стол и стоящие вокруг стулья и диван, была обнаружена и, конечно, немедленно обросла легендами. По одной из них, колдун, лечивший в соседней Воронежской области принцессу Евгению Ольденбургскую, хозяйку рамонского замка, встречался на этом месте с местным знахарем, чтобы проконсультироваться и провести колдовские обряды.

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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Воронежская область обладает всеми достоинствами, чтобы быть привлекательной для туристов: красивая разнообразная природа – реки, степи, меловые горы, леса – исторические памятники, уникальные музеи, заповедники, спортивные комплексы для активного отдыха, семейные парки развлечений. В регион удобно добираться в любое время года и любым видом транспорта, а в Воронеже богатый выбор отелей – с размещением тоже не будет сложностей.

1. село Нелжа

Благодаря развитой туристической инфраструктуре и индустрии развлечений можно весело и интересно провести выходные и праздничные дни, даже не покидая пределов Воронежа. Но вы не пожалеете, если доедете до села Нелжа в Рамонском районе.

Рамонь – известное туристическое место, именно там расположен знаменитый дворец принцессы Ольденбургской. Вокруг районного центра много баз отдыха и летних глэмпингов, а в Нелже, на окраине леса, создан сказочный парк семейного отдыха. Взрослых и детей там встречают герои русских сказок, самоходная печь, избушка Бабы Яги и дом Кощея. А еще в Нелже настоящая резиденция Деда Мороза!

Кроме участия в квестах и новогодних представлениях, можно покататься на катке и с горок, смастерить игрушку на мастер-классе, пообщаться с животными в контактном зоопарке и вкусно пообедать в атмосферном кафе.

2. село Петино

Буквально в получасе езды от Воронежа, в отработанном карьере для добычи глины, несколько лет назад создали современный развлекательно-спортивный комплекс. В теплое время там работает глэмпинг, а пляжи у меловых озер полны отдыхающими. Зимой посетителей тоже много, но фокус смещается на высокий берег.

Активности здесь на любой вкус и возраст: общение с милыми альпаками и дружелюбными хаски, новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, прогулки по тематическим экотропам, катание на квадроциклах и тюбингах, конные прогулки и теплые посиделки в уютных кафе.

У комплекса своя парковка и удобная подъездная дорога, а если вы без авто – легко вызвать такси через приложение.

3. Воронежский биосферный заповедник

Заповедный Усманский бор снежной зимой словно сошел со сказочных иллюстраций, но и без снега по нему приятно и полезно прогуляться ясным днем. В биосферном заповеднике оборудованы удобные экотропы разной длины и смотровые площадки, с которых удобно наблюдать за обитателями реки и леса и, конечно, делать незабываемые фотографии.

Взрослым и детям непременно понравится интерактивный «Бобровый городок», где можно увидеть живых бобров и узнать много нового об этих животных и о природе Центрального Черноземья.

В заповеднике можно также посетить музей природы, музей В.М. Пескова, посвященных известному журналисту и фотографу, прославлявшему природу родного края, и музей пожаров.

4. село Костенки

Воронежская область – одна из европейских «родин» человечества. Такое открытие в середине XX века сделали археологи, откопав стоянки древних homo sapiens. Возраст находок разнился – от 45 до 15 тысяч лет. К тому времени люди эпохи палеолита многому научились: строить достаточно сложные жилые сооружения, делать каменные орудия труда, предметы искусства.

Археологический музей-заповедник на территории села Костенки – единственный в мире, где жилище древнего человека, сделанное из костей мамонта, сохранено в первозданном виде. Под крышей музея также можно увидеть реконструкцию деревни каменного века и макеты, воссоздающие быт наших далеких предков. Мамонт тоже есть – таксидермическая скульптура в натуральную величину. Зовут его Степан, и он любимчик посетителей и звезда всех селфи из музея.

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