Ритейлеры и производители начали фиксировать цены на картофель

Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на определенный вид картофеля. Речь идет о немытом корнеплоде в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



«Решение о фиксации цен было принято буквально на днях. Сейчас его подтвердила X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке овоща, либо заключают новые. Кроме того, идут аналогичные переговоры с другими федеральными сетями и производителями, обозначать которых раньше времени мне бы не хотелось», — отметил он.По его словам, это совместное решение по ограничению как торговых сетей в их наценке на картофель, так и производителей в продаже овоща ритейлу.«Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке. По данным Росстата, в среднем один россиянин потребляет 54 кг овоща в год, 4,5 кг в месяц. Мы полагаем, что этот месячный объем не должен быть на прилавке дороже, чем 400 рублей», — пояснил Красильников.При этом он не стал раскрывать подробности договоренностей по фиксации цен, сославшись на коммерческую тайну. Он назвал позитивным фактором то, что сейчас многие торговые сети начинают работать напрямую с производителями по агроконтрактам, которые заключаются на два-три года и позволяют аграриям планировать объемы урожая.