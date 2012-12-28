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В России
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54 минуты назад
Ритейлеры и производители начали фиксировать цены на картофель
Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на определенный вид картофеля. Речь идет о немытом корнеплоде в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
По его словам, это совместное решение по ограничению как торговых сетей в их наценке на картофель, так и производителей в продаже овоща ритейлу.
«Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке. По данным Росстата, в среднем один россиянин потребляет 54 кг овоща в год, 4,5 кг в месяц. Мы полагаем, что этот месячный объем не должен быть на прилавке дороже, чем 400 рублей», — пояснил Красильников.
При этом он не стал раскрывать подробности договоренностей по фиксации цен, сославшись на коммерческую тайну. Он назвал позитивным фактором то, что сейчас многие торговые сети начинают работать напрямую с производителями по агроконтрактам, которые заключаются на два-три года и позволяют аграриям планировать объемы урожая.
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