Сегодня в Липецке: кому Дед Мороз принесёт спиртное, половина липчан не чувствует новогоднего настроения
Липецкая вечЁрка: нападение на бригаду скорой, пропавшая собака и чем липчанам запомнился год
Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
В России
39
56 минут назад
Страховщики предложат ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО
«Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса», — сообщил Уфимцев.
По его мнению, рынок уже созрел для этого, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа, напомнил он. В этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле.
0
0
0
0
0
Комментарии