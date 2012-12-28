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В России
39
56 минут назад

Страховщики предложат ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он добавил: с регулятором обсудят такую возможность в начале следующего года.

«Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса», — сообщил Уфимцев. 
 
По его мнению, рынок уже созрел для этого, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа, напомнил он. В этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле.

ОСАГО
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