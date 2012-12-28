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В России
43
41 минуту назад

Продажи советских елочных игрушек взлетели втрое в Кемерове

Под конец года продажи советских елочных игрушек в Кемерове выросли втрое по сравнению с тем же временем прошлого года и на 68% за месяц, сообщили сайту VSE42.Ru в пресс-службе платформы «Авито».

23% от всех таких продаж приходится на игрушки из ваты. В СССР такие изделия были очень популярными, поскольку вата была недорогой и повсеместно доступной.  10% от всей массы советских игрушек на «Авито» – стеклянные. Их продажи за последний год выросли на 25%, а за месяц – на 74%. А еще кемеровчане скупают советские игрушки из картона.

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