Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
В России
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41 минуту назад
Продажи советских елочных игрушек взлетели втрое в Кемерове
23% от всех таких продаж приходится на игрушки из ваты. В СССР такие изделия были очень популярными, поскольку вата была недорогой и повсеместно доступной. 10% от всей массы советских игрушек на «Авито» – стеклянные. Их продажи за последний год выросли на 25%, а за месяц – на 74%. А еще кемеровчане скупают советские игрушки из картона.
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