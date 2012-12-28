Выход на новый уровень: что T2 успела до Нового года

Развитие сети, обновление MiXX, новогодний тариф и другие итоги года от мобильного оператора T2

В преддверии Нового года принято подводить итоги: от общемировых до личных. Каждый день декабря ленту новостей пополняют отчеты о вручении очередной премии – научной, литературной, из области шоу-бизнеса или благотворительности.

Компании составляют рейтинги наиболее удачных продуктов и резонансных рекламных кампаний. Сервисы и платформы предлагают пользователям персональные итоги, чтобы они делились прослушанными треками и прочитанными книгами, а сами пользователи бесконечно составляют списки: какие подарки купить, чем украсить дом, что закупить к праздничному столу, какое желание загадать под бой курантов.

Мобильный оператор T2, как всегда, остается на одной волне с клиентами и делится своим списком – главных событий и достижений уходящего 2024 года.

Событие года: Ребрендинг

Яркое событие на российском рынке мобильной связи – ребрендинг одного из операторов «большой четверки». Впервые телекоммуникационная компания не просто изменила бренд и его внешнее оформление, но и название – из Tele2 превратилась в T2.

Основной причиной масштабных внешних изменений стала эволюция в продуктовых решениях, техническом развитии и сервисе. Качество взаимодействия с абонентами и влияние в отрасли стали гораздо шире возможностей прежнего бренда. T2 стремится стать лидером рынка и подтверждает амбиции достижениями: удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, третье место по числу абонентов, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети.

Оператор неизменно нацелен на разработку уникальных технологичных продуктов, при этом любимые и востребованные клиентами опции никуда не исчезают. Абонентам по-прежнему доступны вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, заморозка цен на тарифы, доступ к «Маркету», защита от скрытых подписок и другие возможности.

Результат года: Развитие сети

Только за 9 месяцев текущего года Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций – это на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Особое внимание уделили спальным районам городов – там установлено 23% от общего количества новых сайтов.

В Липецкой области также увеличилась зона покрытия T2 и была проведена масштабная техническая модернизация. Работы затронули Липецк, Елец, Усмань, Грязи, Данков, а также Данковский, Добринский, Задонский, Лев-Толстовский и Чаплыгинский районы.

За 2024 год обновлено более 20% всех базовых станций оператора в регионе.

– Мы непрерывно модернизируем сеть, учитывая потребности наших клиентов. Особое внимание уделяем локациям, где наблюдается значительный рост потребления мобильного интернета. В 2023 году в Липецке, а в 2024-м в Усмани и Грязях был проведен рефарминг – перераспределение, в результате которого частоты, где раньше работал только 3G-интернет, могут использоваться для улучшения сервиса LTE. Скорость 4G-интернета увеличилась в среднем на 50% в Грязях, на 20% в Липецке и на 10% в Усмани. Клиенты T2 уже оценили улучшения – загрузка и отправка «тяжелых» файлов теперь занимает меньше времени, а просмотр видео в режиме онлайн стал еще комфортнее, – рассказал директор липецкого филиала T2 Павел Седых.

Кроме того, оператор за три месяца смог развернуть VoLTE в 69 регионах РФ, в том числе в Липецкой области. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество передачи речи и отсутствие посторонних шумов. Благодаря технологии клиент может прямо во время разговора пользоваться интернетом на высокой скорости или не останавливать раздачу в режиме модема. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет гигабайтов.

Решение года: Заморозка цен

С приходом зимы T2 обновила понравившуюся клиентам акцию по заморозке цен на тарифы. И на этот раз компания пошла еще дальше – для абонентов, подключившихся или перешедших на актуальный тариф до 21 января 2025 года, абонентская плата не изменится никогда!

Вне зависимости от колебаний рынка и любых внешних обстоятельств весь период пользования выбранным тарифным планом его цена будет защищена от повышений. Вечная заморозка дает возможность абонентам T2 планировать свои расходы на связь на длительный срок и получать качественные услуги без дополнительных затрат.

Кстати, такая опция и чувство стабильности, которое она дает, – отличный подарок к Новому году для самого себя или членов семьи.

Валюта года: Гигабайты

Обмен накопленных минут на выгодные предложения партнеров – одна из ключевых фишек T2. Из года в год миллионы неиспользованных минут становятся для абонентов валютой, с помощью которой они приобретают смартфоны, гаджеты, топливо для автомобилей, вкусный кофе, доступ к полезным цифровым сервисам и многое другое.

В 2024 году T2 расширила программу обмена и сделала валютой еще и накопленные гигабайты мобильного трафика. Благодаря этому решению обмен впервые стал доступен неабонентам оператора – пользователи подписки MiXX, не являющиеся абонентами Т2, могут ежемесячно накапливать гигабайты и менять их на доступные предложения из центра обмена.

Коллаборация года: MiXX

Мультиподписка MiXX (18+) – уникальный продукт T2 – в 2024 году стала еще удобнее, выгоднее и мобильнее.

По многочисленным запросам абонентов весной в набор «деталей» конструктора подписки были добавлены сервис «Пакет» от X5 (16+) и подписка Ozon Premium (12+). Новые опции дают возможность пользоваться бесплатной доставкой* из «Пятерочки» и «Перекрестка», получать кешбэк на покупки в этих магазинах сети, с большим комфортом делать покупки на маркетплейсе Ozon** и получать кешбэк на рестораны и фастфуд.

В сентябре, благодаря партнерству с Яндекс Плюсом, пользователям MiXX также стал доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске (12+), Яндекс Музыкой (12+) в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

Главное преимущество мультиподписки MiXX – механика конструктора. Клиент может самостоятельно выбрать наполнение, которые соответствует его интересам и образу жизни: онлайн-кинотеатры Wink (3+) и PREMIER (16+), VK Музыка (12+), Литрес (3+), скидки в популярных магазинах и другие полезные сервисы.





Сюрприз года: тариф «Хватит!»

Еще один интересный и полезный подарок – новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и праздники. Подключиться можно до 21 января 2025 года, абонентская плата (всего 350 рублей в месяц) сразу будет заморожена навсегда.

«Хватит!» – первый тарифный продукт, который T2 запустила после ребрендинга. Оператор тщательно продумал концепцию нового продукта: он идеально подходит тем, кто не представляет своей жизни без мобильного интернета и ведет активный образ жизни даже онлайн. В новый тариф включен безлимитный интернет в праздники и выходные и 35 Гб интернет‑трафика в будние дни. Трафика хватит на все!

Кроме того, новым абонентам оператор подарит вместе с тарифом 3 месяца бесплатной подписки MiXX S, которую можно настроить под себя. И, конечно, станут доступны все фирменные фишки от T2: перенос остатков, обмен минут и гигабайтов, доступ к «Маркету Т2» (18+), защита от нежелательных подписок и другие.

– В новом дизайне и с новыми целями в 2025 году T2 останется верной своим ценностям и выбранной стратегии lifestyle enabler – поддерживать образ жизни клиентов во всех сферах и формировать самые релевантные и выгодные предложения, - отметил Павел Седых. – Поздравляю всех с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы весь год вас сопровождали успехи и яркие впечатления, а загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбылись. Пусть теплая поддержка близких ощущается даже если между вами километры, и всегда хватает минут и гигабайтов для общения – а T2 в этом поможет!

*ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» - г. Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28, строение 4; ОГРН 1077760250941

**ООО «Интернет Решения» - г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6; ОГРН 1027739244741

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