Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане получили огромные счета за электроэнергию по ОДН
Общество
69-летний мужчина поехал за запчастями и пропал
Происшествия
Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Общество
Дебошир устроил погром в липецкой маршрутке
Происшествия
«Свистят они как пули у виска...»
Общество
Трое неадекватов напали на бригаду «скорой помощи» в микрорайоне ЛТЗ
Происшествия
Пропавшего из магазина джек-рассел-терьера вернули владельцам
Общество
Напавшие на бригаду «скорой» обокрали затем «Пятерочку»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком колледже индустрии сервиса на паре избили преподавателя ОБЖ
Происшествия
Читать все
В Липецком колледже индустрии сервиса на паре избили преподавателя ОБЖ
Происшествия
Мигрант из Бангладеш и двое граждан Узбекистана работали в кафе без необходимых документов
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому Дед Мороз принесёт спиртное, половина липчан не чувствует новогоднего настроения
Общество
75-летняя женщина упала в автобусе и получила травму
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Годовалый мальчик в Липецке получил сильные ожоги рук и спины
Происшествия
62-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
40-летний мужчина погиб во время пожара на летней кухне
Происшествия
В ноябре в Липецкой области выросла инфляция
Экономика
Питоны из липецкого зоопарка уже отметили год Змеи
Общество
Читать все
Бизнес
154
49 минут назад

Выход на новый уровень: что T2 успела до Нового года

Развитие сети, обновление MiXX, новогодний тариф и другие итоги года от мобильного оператора T2

В преддверии Нового года принято подводить итоги: от общемировых до личных. Каждый день декабря ленту новостей пополняют отчеты о вручении очередной премии – научной, литературной, из области шоу-бизнеса или благотворительности.

Компании составляют рейтинги наиболее удачных продуктов и резонансных рекламных кампаний. Сервисы и платформы предлагают пользователям персональные итоги, чтобы они делились прослушанными треками и прочитанными книгами, а сами пользователи бесконечно составляют списки: какие подарки купить, чем украсить дом, что закупить к праздничному столу, какое желание загадать под бой курантов.

Мобильный оператор T2, как всегда, остается на одной волне с клиентами и делится своим списком – главных событий и достижений уходящего 2024 года.

Событие года: Ребрендинг

Яркое событие на российском рынке мобильной связи – ребрендинг одного из операторов «большой четверки». Впервые телекоммуникационная компания не просто изменила бренд и его внешнее оформление, но и название – из Tele2 превратилась в T2.

Основной причиной масштабных внешних изменений стала эволюция в продуктовых решениях, техническом развитии и сервисе. Качество взаимодействия с абонентами и влияние в отрасли стали гораздо шире возможностей прежнего бренда. T2 стремится стать лидером рынка и подтверждает амбиции достижениями: удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, третье место по числу абонентов, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети.

Оператор неизменно нацелен на разработку уникальных технологичных продуктов, при этом любимые и востребованные клиентами опции никуда не исчезают. Абонентам по-прежнему доступны вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, заморозка цен на тарифы, доступ к «Маркету», защита от скрытых подписок и другие возможности.

Результат года: Развитие сети

Только за 9 месяцев текущего года Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций – это на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Особое внимание уделили спальным районам городов – там установлено 23% от общего количества новых сайтов.

В Липецкой области также увеличилась зона покрытия T2 и была проведена масштабная техническая модернизация. Работы затронули Липецк, Елец, Усмань, Грязи, Данков, а также Данковский, Добринский, Задонский, Лев-Толстовский и Чаплыгинский районы.

За 2024 год обновлено более 20% всех базовых станций оператора в регионе.

Мы непрерывно модернизируем сеть, учитывая потребности наших клиентов. Особое внимание уделяем локациям, где наблюдается значительный рост потребления мобильного интернета. В 2023 году в Липецке, а в 2024-м в Усмани и Грязях был проведен рефарминг – перераспределение, в результате которого частоты, где раньше работал только 3G-интернет, могут использоваться для улучшения сервиса LTE. Скорость 4G-интернета увеличилась в среднем на 50% в Грязях, на 20% в Липецке и на 10% в Усмани. Клиенты T2 уже оценили улучшения – загрузка и отправка «тяжелых» файлов теперь занимает меньше времени, а просмотр видео в режиме онлайн стал еще комфортнее, – рассказал директор липецкого филиала T2 Павел Седых.

Кроме того, оператор за три месяца смог развернуть VoLTE в 69 регионах РФ, в том числе в Липецкой области. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество передачи речи и отсутствие посторонних шумов. Благодаря технологии клиент может прямо во время разговора пользоваться интернетом на высокой скорости или не останавливать раздачу в режиме модема. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет гигабайтов.

2.jpg

Решение года: Заморозка цен

С приходом зимы T2 обновила понравившуюся клиентам акцию по заморозке цен на тарифы. И на этот раз компания пошла еще дальше – для абонентов, подключившихся или перешедших на актуальный тариф до 21 января 2025 года, абонентская плата не изменится никогда!

Вне зависимости от колебаний рынка и любых внешних обстоятельств весь период пользования выбранным тарифным планом его цена будет защищена от повышений. Вечная заморозка дает возможность абонентам T2 планировать свои расходы на связь на длительный срок и получать качественные услуги без дополнительных затрат.

Кстати, такая опция и чувство стабильности, которое она дает, – отличный подарок к Новому году для самого себя или членов семьи.

Валюта года: Гигабайты

Обмен накопленных минут на выгодные предложения партнеров – одна из ключевых фишек T2. Из года в год миллионы неиспользованных минут становятся для абонентов валютой, с помощью которой они приобретают смартфоны, гаджеты, топливо для автомобилей, вкусный кофе, доступ к полезным цифровым сервисам и многое другое.

В 2024 году T2 расширила программу обмена и сделала валютой еще и накопленные гигабайты мобильного трафика. Благодаря этому решению обмен впервые стал доступен неабонентам оператора – пользователи подписки MiXX, не являющиеся абонентами Т2, могут ежемесячно накапливать гигабайты и менять их на доступные предложения из центра обмена.

Коллаборация года: MiXX

Мультиподписка MiXX (18+) – уникальный продукт T2 – в 2024 году стала еще удобнее, выгоднее и мобильнее.

По многочисленным запросам абонентов весной в набор «деталей» конструктора подписки были добавлены сервис «Пакет» от X5 (16+) и подписка Ozon Premium (12+). Новые опции дают возможность пользоваться бесплатной доставкой* из «Пятерочки» и «Перекрестка», получать кешбэк на покупки в этих магазинах сети, с большим комфортом делать покупки на маркетплейсе Ozon** и получать кешбэк на рестораны и фастфуд.

В сентябре, благодаря партнерству с Яндекс Плюсом, пользователям MiXX также стал доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске (12+), Яндекс Музыкой (12+) в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

Главное преимущество мультиподписки MiXX – механика конструктора. Клиент может самостоятельно выбрать наполнение, которые соответствует его интересам и образу жизни: онлайн-кинотеатры Wink (3+) и PREMIER (16+), VK Музыка (12+), Литрес (3+), скидки в популярных магазинах и другие полезные сервисы.

3.jpg

Сюрприз года: тариф «Хватит!»

Еще один интересный и полезный подарок – новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и праздники. Подключиться можно до 21 января 2025 года, абонентская плата (всего 350 рублей в месяц) сразу будет заморожена навсегда.

«Хватит!» – первый тарифный продукт, который T2 запустила после ребрендинга. Оператор тщательно продумал концепцию нового продукта: он идеально подходит тем, кто не представляет своей жизни без мобильного интернета и ведет активный образ жизни даже онлайн. В новый тариф включен безлимитный интернет в праздники и выходные и 35 Гб интернет‑трафика в будние дни. Трафика хватит на все!

Кроме того, новым абонентам оператор подарит вместе с тарифом 3 месяца бесплатной подписки MiXX S, которую можно настроить под себя. И, конечно, станут доступны все фирменные фишки от T2: перенос остатков, обмен минут и гигабайтов, доступ к «Маркету Т2» (18+), защита от нежелательных подписок и другие.

– В новом дизайне и с новыми целями в 2025 году T2 останется верной своим ценностям и выбранной стратегии lifestyle enabler – поддерживать образ жизни клиентов во всех сферах и формировать самые релевантные и выгодные предложения, - отметил Павел Седых. – Поздравляю всех с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы весь год вас сопровождали успехи и яркие впечатления, а загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбылись. Пусть теплая поддержка близких ощущается даже если между вами километры, и всегда хватает минут и гигабайтов для общения – а T2 в этом поможет!

*ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» - г. Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28, строение 4; ОГРН 1077760250941

**ООО «Интернет Решения» - г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6; ОГРН 1027739244741 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru