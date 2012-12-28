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Происшествия
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сегодня, 15:57
Гостья обчистила банковский счёт мужчины
Тот не простил: женщина получила год лишения свободы условно.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 мая этого года женщина была у мужчины в гостях. Во время общения она ненадолго взяла у знакомого сотовый телефон. Но времени даром не теряла: зная код доступа в личный кабинет, с помощью банковского приложения гостья перевела 10 000 рублей на свой счёт.
Но мужчина этой выходки не простил и обратился в полицию. Дело дошло до суда: действия его знакомой были квалифицированы как кража с банковского счета.
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