Гостья обчистила банковский счёт мужчины

Тот не простил: женщина получила год лишения свободы условно.

Жительница Усманского района получила год лишения свободы с таким же испытательным сроком за кражу с банковского счёта своего знакомого (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 мая этого года женщина была у мужчины в гостях. Во время общения она ненадолго взяла у знакомого сотовый телефон. Но времени даром не теряла: зная код доступа в личный кабинет, с помощью банковского приложения гостья перевела 10 000 рублей на свой счёт.Но мужчина этой выходки не простил и обратился в полицию. Дело дошло до суда: действия его знакомой были квалифицированы как кража с банковского счета.