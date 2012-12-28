В Липецке будут судить 41-летнего телефонного террориста

Пьяный мужчина выдумал историю о готовящемся взрыве химикатов.

В Липецке передано в суд уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте (по части второй статьи 207 УК РФ).«В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле этого года пьяный мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о готовящемся взрыве химикатов на промышленном предприятии. Но в ходе проведения проверки обстоятельства, указанные в обращении, своего подтверждения не нашли», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.За заведомо ложное сообщение об акте терроризма липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.