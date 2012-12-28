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Происшествия
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сегодня, 15:41
В Липецке будут судить 41-летнего телефонного террориста
Пьяный мужчина выдумал историю о готовящемся взрыве химикатов.
«В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле этого года пьяный мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о готовящемся взрыве химикатов на промышленном предприятии. Но в ходе проведения проверки обстоятельства, указанные в обращении, своего подтверждения не нашли», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
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