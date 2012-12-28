На М-4 «Дон» липчанам предлагают выиграть бесплатный транспондер

Все водители, оплатившие проезд по QR коду, могут участвовать в конкурсе

Оператор по обслуживанию платных автомобильных дорог компания «ОССП» у себя на страничке во Вконтакте объявила конкурс*. Все водители, совершившие оплату в период с 23 декабря 2024 года по 26 января 2025 года на обслуживаемых компанией пунктах взимания платы, расположенных с 225 по 715 км и с 1024 км по 1091 км на автодороге М-4 «Дон» с помощью QR кода, автоматически становятся участниками розыгрыша бесплатного транспондера T-Pass из лимитированной коллекции. При оплате проезда на указанных пунктах нужно навести камеру мобильного телефона на банковский терминал кассира, считать QR код, произвести оплату через систему быстрых платежей в любом банке и сохранить чек из мобильного приложения. Чек пригодится тем, кто окажется в числе победителей конкурса.

Конкурс действует также на пунктах взимания платы, расположенных на участке с 124 по 194 км дороги М-3 «Украина».

С 27 по 31 января 2025 года с помощью генератора случайных чисел будут определены 10 победителей, совершивших оплату на дороге М-4 «Дон» и 10 победителей на М-3 «Украина», а результаты 31 января (первые и последние номера банковской карты, с помощью которой был совершён платёж) будут опубликованы на странице ОССП во Вконтакте.

Напомним, что на пунктах взимания платы принимаются к оплате как наличные денежные средства, так и банковские карты, оплата через систему быстрых платежей с помощью QR кодов или любые транспондеры с подключённой системой интероперабельности.

*Подробности по телефону 8 (495) 988-47-26 или на сайте https://unitoll.ru/

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