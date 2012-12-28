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В России
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сегодня, 18:11
Правообладатели требуют упростить удаление подделок с маркетплейсов
Правообладатели хотят получить возможность блокировать продажу контрафактных товаров через маркетплейсы в досудебном порядке. Внести такую норму в разрабатываемый закон «О платформенной экономике» попросили премьер-министра Михаила Мишустина сразу шесть отраслевых организаций.
Кроме того, ассоциации хотят ввести обязательную маркировку продавцов, подтвердивших права на результаты интеллектуальной деятельности, а также товаров на электронных площадках.
В целом предложения коллег в том или ином виде учтены в законопроекте, а часть предлагаемых поправок уже реализована в действующем законодательстве или в функционале площадок, рассказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
«Отдельными законами регулируются порядок обращения с персональными данными, маркировка: все маркетплейсы являются участниками оборота маркированных товаров и передают данные в систему «Честный знак». На платформах есть специально разработанные порядок и формы для обращений правообладателей. В то же время мы считаем, что более внимательное отношение платформ к документам о подтверждении соответствия, требованиям по маркировке положительно отразится на рынке электронной коммерции», — отметил он.
Обращение на имя Михаила Мишустина подписали Ассоциация производителей и продавцов бытовой техники и электроники РАТЭК, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж.
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