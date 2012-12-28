Детей хотят запретить показывать в рекламе вредной пищи
В РФ предлагают запретить использовать детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы от «Единой России» Борис Гладких.
В большинстве случаев причина детского ожирения связана с неправильным питанием, которое, зачастую, характеризуется бесконтрольным потреблением продуктов с высоким содержанием сахара, в том числе скрытого, подчеркивает депутат.
По информации Минздрава, рекомендованная рациональная норма потребления сахара — 24 кг на человека в год, включая все содержащие его продукты. Однако, как сообщает депутат в письме вице-премьеру, с учетом потребления продуктов со скрытым содержанием сахара, эта цифра превышает 32 кг в год.
Депутат напоминает, что с января 2024 года в России по поручению Татьяны Голиковой началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, главная цель которого — снижение темпа роста первичной заболеваемости. В том числе Минздрав разработал подход к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье. Однако, по его словам, до настоящего времени требования к рекламе нигде нормативно не закреплены.
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