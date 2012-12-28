Детей хотят запретить показывать в рекламе вредной пищи

В РФ предлагают запретить использовать детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы от «Единой России» Борис Гладких.



«Согласно данным Минздрава РФ, сегодня более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого. За последние 12 лет заболеваемость увеличилась в 1,5 раза у детей до 14 лет и почти в два раза — у подростков от 14 до 18 лет», — сообщает он в документе, который цитируют «Известия»

В большинстве случаев причина детского ожирения связана с неправильным питанием, которое, зачастую, характеризуется бесконтрольным потреблением продуктов с высоким содержанием сахара, в том числе скрытого, подчеркивает депутат.

По информации Минздрава, рекомендованная рациональная норма потребления сахара — 24 кг на человека в год, включая все содержащие его продукты. Однако, как сообщает депутат в письме вице-премьеру, с учетом потребления продуктов со скрытым содержанием сахара, эта цифра превышает 32 кг в год.

Депутат напоминает, что с января 2024 года в России по поручению Татьяны Голиковой началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, главная цель которого — снижение темпа роста первичной заболеваемости. В том числе Минздрав разработал подход к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье. Однако, по его словам, до настоящего времени требования к рекламе нигде нормативно не закреплены.