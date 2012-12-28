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Происшествия
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сегодня, 14:01
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Липчанин украл у воронежской знакомой золотые монеты и оформил на нее два кредита
Деньги он проиграл на ставках.
Когда липчанина задержали выяснилось, что он украл у женщине еще и золотые инвестиционные монеты на 100 тысяч рублей, сдал их в ломбард а вырученные деньги потратил.
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