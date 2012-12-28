Липчанин украл у воронежской знакомой золотые монеты и оформил на нее два кредита

Деньги он проиграл на ставках.

28-летний житель Липецка задержан воронежскими полицейскими в Московской области по подозрению в краже. Липчанин, имел доступ к телефону своей 29-летней воронежской знакомой, и оформил на ее имя два кредита на сумму в 950 тысяч рублей. Деньги он перевел на свои счета и проиграл их на ставках. Когда афера вскрылась, липчанин начал скрываться от знакомой, а затем и от полиции, возбудившей в отношении него уголовное дело.Когда липчанина задержали выяснилось, что он украл у женщине еще и золотые инвестиционные монеты на 100 тысяч рублей, сдал их в ломбард а вырученные деньги потратил.