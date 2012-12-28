Мастер-класс «Психотипы личности. Взаимодействие с командой» для участников РОРП ЛО

Совершенно необычным стало очередное собрание Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области — они стали участниками мастер-класса «Психотипы личности. Взаимодействие с командой».

— Чтобы успешно выстраивать отношения внутри команды и с партнёрами важны психологические навыки. Только единицы от природы - прирожденные лидеры. Но хорошим руководителем может стать каждый, если прежде поймет, кто он как личность. И тогда он сможет выстроить правильные отношения с другими. Уверена, что этот практикум пойдет нам всем на пользу, — так анонсировала этот интенсив заместитель Председателя Правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

Казалось бы, чему учить уже состоявшихся успешных предпринимателей? Но дело в том, что эти люди, которых на Западе называют «self-made man», сделавшие сами себя, потому и успешны, что их процесс обучения не заканчивается никогда. Предложенный практикум фактически лишь позволил проговорить то, что интуитивно, на подсознании уже знают. И для участников было безумно интересно благодаря преподавателю курса «Психотипы личности. Взаимодействие с командой» Анне Ломакиной.

Встречают по одежке — провожают по уму. Первое впечатление о человеке складывается на основе его внешнего облика, но окончательное мнение — на основании знакомства с его глубинной сущностью, с его характером и умом. Верность этой пословицы Анна Ломакина подчеркнула, продемонстрировав работодателям фотографии бомжа и неряшливо одетого пожилого человека. Кто эти люди, судя по одежке? Но провести искушенную аудиторию не удалось — в первом человеке узнали Григория Перельмана, российского математика, доказавшего неразрешимые ранее гипотезы Пуанкаре и Терстона, во втором — мультимиллиардера Уоррена Баффета.

— Мы встречаем всех по одежке. Но мы видим только вершину айсберга. На нас влияет наш жизненный опыт, детские воспоминания и подсознание. Что под водой, выясняется через длительное взаимодействие с нашим новым знакомым. Но у вас чаще всего нет столько времени. Вам нужно на первом же собеседовании понять, кто перед вами? Стоит ли брать его на ту или иную работу? Моя роль — помочь вам понять самих себя, чтобы вы могли быстро считать психотип вашего собеседника, — сказала преподаватель.

Оказалось, понять себя можно за каких-то 10 минут. Ровно столько времени коуч дала всем на прохождение популярного теста Майерс-Бриггс, разработанного двумя женщинами-психологами на базе типологии личности известнейшего психиатра Карла Юнга в 1940-х годах, когда уже было мало разделить человечество на два лагеря — экстравертов (E), которые из кожи вон лезут, чтобы покорить мир, и интровертов (I), тех, кто, как черепаха, прячется в свой панцирь. Майерс и Бриггс разделили всех на 16 психотипов, сочетаний четырех букв, определяющих психологический портрет, также четыре. На интуитов и сенсориков, на логиков и этиков, на рационалов и иррационалов.

Любой человек, по тесту Майерс-Бриггс, это одна из 16-ти комбинаций букв. Уже в 80-е к этому тесту относились как к непререкаемому авторитету, и сегодня четыре латинские буквы, определяющие психотип человека, даже написаны на бейджах под именем, фамилией и должностью работника. А потому, увидев какую-то одну из 16 возможных комбинаций, каждый понимает, кто перед ним, готов ли он работать с этим человеком и если да, как достичь максимальной эффективности при минимуме издержек.

Участникам встречи рассказали как можно считать человека без теста, лучше понять и себя, и других. Анна Ломакина отметила, что нет плохого психотипа, каждому можно подобрать занятия и задачи.

В завершении мероприятия была проведена контрольная работа, оказалось, что аудитория так хорошо поняла материал, что в викторине, в которой участвовали 33 человека, максимальное количество баллов оказалось сразу у 20 победителей. В конце, когда подытоживали практикум, работодателей спросили, что бы они хотели сделать с новыми знаниями. Ответ был предсказуемым: провести тест Майерс-Бриггс для подчиненных!

— Все было очень поучительно и практично. Оказалось, что во многом от понимания основ психологии зависит успех любого бизнеса. Ведь очень важно правильно выстроить работу в команде и максимально эффективно взаимодействовать с партнерами по бизнесу. Многие из участников этого практикума уже поблагодарили нас, организаторов, за возможность прокачать свои навыки, научиться полезным вещам, — резюмировала заместитель Председатель Правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.