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сегодня, 12:00

Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»

 
Мобильное приложение билайна (12+) удостоено гран-при одной из старейших премий интернет-проектов «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя». 

Эта награда подтверждает статус билайна как оператора, предоставляющего своим клиентам самые удобные и безопасные цифровые решения.

Приложение было высоко оценено экспертами за широкий набор возможностей. С его помощью клиенты билайна могут подключить защиту от мошенников и спамеров, настроить общий баланс для оплаты всего — от домашнего интернета до умных устройств. Кроме того, приложение позволяет легко оставаться на связи в путешествиях, управлять тарифами, счета и сервисы прямо с баланса телефона. Также клиенты оператора всегда может рассчитывать на помощь службы поддержки, которая доступна круглосуточно.

Получение этой награды стало не только признанием заслуг команды разработчиков приложения, но и толчком к совершенствованию. В 2024 году билайн провел крупнейшее обновление мобильного приложения, задав новые стандарты пользовательского опыта. Работа над продуктом велась долго и тщательно: команда выверяла каждую деталь, начиная от изучения потребностей клиентов и построения CJ (Customer Journey) до проведения многочисленных тестирований и опросов пользователей. Основной целью было создать продукт, который не просто отвечает ожиданиям, но и предугадывает их, делая взаимодействие максимально интуитивным и удобным.

Обновлённый интерфейс приложения был переработан для минимизации когнитивной нагрузки, чтобы даже новый пользователь мог с лёгкостью разобраться в его функционале. Теперь всё самое важное — остатки по тарифу, настройки звонков, подключенные услуги и пополнение баланса — находится на главных экранах. Новая система навигации обеспечивает быстрый доступ к ключевым функциям, оплату парковок и защиту от спама. «Волшебная кнопка» с логотипом билайна на любом экране позволяет мгновенно перейти к актуальным акциям, подключённым тарифам или даже играм.

Елена Конькова, CPO digital-продуктов билайна:

«Мы гордимся тем, что наше приложение признано лучшим на премии «Золотое приложение». Для нас это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Однако останавливаться на достигнутом нельзя — после получения награды мы сделали приложение ещё лучше. Обновлённое приложение предлагает клиентам простоту, персонализацию и поддержку в повседневных задачах. Мы стремимся, чтобы каждый пользователь находил в нём решение для своих нужд, и делаем всё, чтобы оставаться лидерами в области цифровых сервисов».

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Фото предоставлены пресс-службой Билайн

 на фото Елена Конькова, CPO digital-продуктов билайна


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