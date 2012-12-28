В России
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вчера, 22:49
В Краснодаре произошел пожар на территории детской больницы
К месту вызова сразу были направлены пожарные подразделения, которые на место ЧП прибыли через десять минут. Спасатели выяснили, что произошло возгорание лаборатории на площади 60 квадратных метров. Уже в 18:52 была зафиксирована локализация пожара на всей этой площади. Пожар был ликвидирован в 19:15.
В тушении пожара принимали участие от РCЧC - 39 человек личного состава, 12 единиц техники. А от МЧС России - 21 человек личного состава, 7 единиц техники. "Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
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