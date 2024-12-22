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вчера, 22:45
В Абхазии вводят новый график отключений электроэнергии
«С 23 декабря 2024 года, начиная с 7:00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», – говорится в сообщении.
С ноября по апрель в Абхазии наблюдается сезонный дефицит электроэнергии, вызванный высоким уровнем потребления. Уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС, которая обеспечивает регион электричеством, снижается, что усугубляет проблемы с энергоснабжением. Для того чтобы восполнить нехватку, Абхазия вынуждена закупать электроэнергию из России. Ежедневные расходы на эти закупки составляют около 15 млн рублей, что не входило в бюджет на 2024 год. Это обстоятельство заставляет правительство искать экстренные решения для финансирования. Кроме того, для экономии энергии были введены меры веерного отключения.
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