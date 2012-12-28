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В России
17
16 минут назад

В Керчи введен режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

Режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко, передает РИА Новости.

Для очистки берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. Морская спасательная служба направила буксиры "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев", чтобы собрать пятна мазута. В операции задействовали 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники, отметил вице-премьер.

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
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