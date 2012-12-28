В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
В России
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35 минут назад
15 детей и двое взрослых госпитализированы после купания в бассейне
Следственный отдел по г. Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
Место происшествия осматривают следователи. Они изъяли пробы воды, документацию, а также допрашивают владельца базы отдыха и свидетелей. По итогам экспертизы будет сделан вывод о соблюдении норм, соответствующих закону, сообщила пресс-служба областного управления СК.
Прокуратура организовала проверку, которая установит обстоятельства и причины инцидента. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба межрайонной прокуратуры Тобольска.
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