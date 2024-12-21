В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
В России
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39 минут назад
В отделении Сбербанка в Петербурге произошел взрыв
Один из банкоматов практически полностью разрушен, еще один пострадал меньше. При этом входную дверь в помещение в результате взрыва сорвало с креплений.
Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают оперативные службы. В администрации отметили, что повреждения получили четыре банкомата. Местная полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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