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В России
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сегодня, 11:46
Казань подверглась массовой атаке беспилотников
По данным Минобороны, с 7:40 до 9:20 мск украинские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Атака велась тремя волнами, дроны заходили с разных направлений, рассказали в министерстве.
Три беспилотника сбили средства ПВО, еще три были подавлены средствами РЭБ. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова говорили, что в Казани зафиксировали восемь прилетов. «Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив», — заявили в пресс-службе. Повреждения получили ЖК «Лазурные небеса» и ЖК «Манхэттен». В последнем, как сообщили в мэрии, «было попадание в шпиль, пострадал элемент здания».
Также удару подвергся четырехэтажный дом. «Точка прилета — крыша. Дом эвакуировали, предоставили при необходимости места размещения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении мэрии.
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