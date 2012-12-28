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вчера, 17:01

Хакеры увеличили в два раза число атак на онлайн-ритейл перед Новым годом

В первой половине декабря 2024 года фиксируется существенный рост веб-атак на ряд компаний онлайн-ритейла. Об этом «Известиям» рассказал руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков.

«1 декабря произошел резкий всплеск веб-атак на сайты интернет-магазинов — до 453 тыс. в сутки. В среднем эта цифра не превышает 20 тыс. Отдельно отметим, что суточное количество атак на сайты в декабре этого года более чем в два раза превысило показатели 31 декабря 2023 года в период предновогодних распродаж. При этом рост веб-атак в декабре того года начался только в конце месяца», — сказал он.
Это, по словам эксперта, свидетельствует о желании злоумышленников нанести ущерб онлайн-магазинам не только в период распродаж.

«Очевидно, в этом году хакеры решили раньше атаковать интернет-магазины, чтобы лишить бизнес прибыли, а пользователей — их заказов. Онлайн-магазинам мы настоятельно рекомендуем настроить защиту на уровне приложений посредством Web Application Firewall, который включает в себя защиту от DDoS-атак уровня приложений, от ботов и от целевых атак хакеров», — добавил Алексей Пашков.

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