Плечо для сильных духом: агрохолдинг «Сюкден» поддержал инклюзивный театр «Параллели»

Новую концертную программу – захватывающее путешествие «Прекрасное далеко» представил народный инклюзивный театр из Липецка «Параллели».

Постановка по мотивам любимого многими фильма «Гостья из будущего», созданная из цирковых, танцевальных, музыкальных номеров, прошла 6 декабря и была приурочена к Международному Дню инвалидов.

Поддержку в создании этого яркого и красочного спектакля оказал агропромышленный холдинг «Сюкден», который в июне 2024 года стал генеральным партнером театра «Параллели». Представители компании стали почетными гостями праздничного отчетного выступления, и не только: для участников театра холдинг приготовил подарок – сертификат на 12 000 000 рублей, который был вручен на мероприятии.

Для компании партнерство является частью программы корпоративной социальной ответственности, отметили в холдинге «Сюкден». Кроме того, общение одного из лидеров рынка продовольственных товаров в России с театром «Параллели» длится гораздо дольше, чем официальное партнерство – уже несколько лет в рамках благотворительной деятельности холдинг «Сюкден» поддерживает этот инклюзивный творческий проект, который сегодня представляет Липецк далеко за пределами области и является одним из социальных брендов нашего региона. Так, финансовое содействие компании помогало в приобретении для артистов тренировочной формы и костюмов. Благодаря нынешней спонсорской помощи артисты инклюзивного театра смогут реализовать новые планы на ближайшее будущее. Холдинг «Сюкден» в свою очередь гордится творческими успехами и победами особенных ребят в различных конкурсах.







Мы решили сделать помощь детям с ограниченными возможностями, одним из приоритетов нашей благотворительной деятельности – отметил Сильвер Милион - директор организационно-кадрового департамента компании Сюкден. Уже в 2024 году «Сюкден» направил более 74 миллионов рублей на благоустройство территории в районах своего присутствия, поддержку школ, детских садов, спортивных клубов и мероприятий, храмов, монастырей и памятных объектов боевой славы.

0+ Реклама. ООО "Агрофирма Елецкий"