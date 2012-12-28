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Больше месяца липецкие врачи боролись за жизнь новорожденного ребенка
Здоровье
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Здоровье
233
22 минуты назад
1

Больше месяца липецкие врачи боролись за жизнь новорожденного ребенка

Младенец появился на свет с внутриутробной инфекцией.

Врачи липецкого областного перинатального центра спасли жизнь малыша. Ребенок родился с внутриутробной инфекцией, вылившейся в тяжелую патологию, и сразу после появления на свет был помещен в реанимацию.

Борьба за жизнь младенца заняла целый месяц и благодаря команде областного перинатального центра под руководством заведующего Ивана Алтухова завершилась успехом. После того, как жизни малыша ничего не угрожало, его перевели в областную детскую больницу для реабилитации. Здоровье малыша восстанавливали под руководством завотделения детей грудного возраста Инны Анисимовой.

Сейчас с малышом все в порядке. Он уже дома со своей семьей, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
спасение новорожденного
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Комментарии (1)

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48
10 минут назад
дай бог здоровья малому, и низкий поклон врачам!!!!!!
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