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Здоровье
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22 минуты назад
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Больше месяца липецкие врачи боролись за жизнь новорожденного ребенка
Младенец появился на свет с внутриутробной инфекцией.
Борьба за жизнь младенца заняла целый месяц и благодаря команде областного перинатального центра под руководством заведующего Ивана Алтухова завершилась успехом. После того, как жизни малыша ничего не угрожало, его перевели в областную детскую больницу для реабилитации. Здоровье малыша восстанавливали под руководством завотделения детей грудного возраста Инны Анисимовой.
Сейчас с малышом все в порядке. Он уже дома со своей семьей, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
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