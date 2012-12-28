Больше месяца липецкие врачи боролись за жизнь новорожденного ребенка

Младенец появился на свет с внутриутробной инфекцией.

Врачи липецкого областного перинатального центра спасли жизнь малыша. Ребенок родился с внутриутробной инфекцией, вылившейся в тяжелую патологию, и сразу после появления на свет был помещен в реанимацию.Борьба за жизнь младенца заняла целый месяц и благодаря команде областного перинатального центра под руководством заведующего Ивана Алтухова завершилась успехом. После того, как жизни малыша ничего не угрожало, его перевели в областную детскую больницу для реабилитации. Здоровье малыша восстанавливали под руководством завотделения детей грудного возраста Инны Анисимовой.Сейчас с малышом все в порядке. Он уже дома со своей семьей, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.