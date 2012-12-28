В четырех районах Липецка отключат холодную воду

Перебои с холодной водой затронут районы Тракторного, Сырского Рудника, 23 района и части Правобережья. Первые отключения холодной воды 19 декабря начнутся уже с полуночи, предупредили в «РВК-Липецк».



С 00:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители Тракторного – подачу ресурса ограничат в домах №№ 5, 14, 16а, 18, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35, 35а, 35б, 35г вл. 5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, №№ 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4 по улице Ленинградской, №№ 6, 9 по улице Студенческой, в частном секторе улиц Воронежской, 2-й Воронежской, Чехова, 3 Сентября, Степной, Гвардейской, Песчаной, Донской, Лазо, Станиславского.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана, №№ 1, 3, 4 в переулке Тельмана, в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Целинной, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Медицинской, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, проезда Цветочного.Подвоз воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.