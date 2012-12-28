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Общество
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55 минут назад
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В четырех районах Липецка отключат холодную воду
Перебои с холодной водой затронут районы Тракторного, Сырского Рудника, 23 района и части Правобережья. Первые отключения холодной воды 19 декабря начнутся уже с полуночи, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана, №№ 1, 3, 4 в переулке Тельмана, в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Целинной, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Медицинской, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, проезда Цветочного.
Подвоз воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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