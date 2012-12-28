Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами
На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
Липецкая вечЁрка: дорожные камеры умнеют, когда зароют ямы энергетиков и рецепты новогодних салатов
Происшествия
447
сегодня, 17:47
3
Пожар с двумя погибшими мог случится из-за сигареты
СК начал доследственную проверку обстоятельств гибели двух мужчин при пожаре в частном доме. К возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем.
«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины возгорания, одной из которых могла стать непотушенная сигарета.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба областного управления Следкома.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
0
0
1
0
0
Комментарии (3)