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сегодня, 17:08

Период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать в 2025 году

Власти уже принципиально договорились о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов, никаких возражений нет, рассказалв интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас идет обсуждение пороговых значений и сроков приостановки. Одно из предложений: период охлаждения в четыре часа при оформлении ссуды на сумму от 50 до 200 тыс. рублей и на два дня, если размер кредита более 200 тыс.

«Пока все согласны с тем, что необходимо притормозить выдачу потребительских ссуд. Период охлаждения поможет снизить уровень кредитного мошенничества. Сейчас злоумышленники часто используют схему, когда они вынуждают человека оформить заем и перевести деньги на якобы безопасный счет, а на самом деле — мошеннику. В целом банки уже окрашивают такие операции, как подозрительные. Теперь их нужно подтолкнуть к более решительным действиям», — заявил Анатолий Аксаков.

Если законодательство будет обязывать приостановить операцию, то это облегчит борьбу со злоумышленниками, подчеркнул депутат. По его мнению, количество преступлений резко снизится.
Для защиты граждан от кредитного мошенничества планируется также обязать банки передавать данные о выдаче кредита в БКИ за срок не более одного рабочего дня, а бюро кредитных историй — также в течение дня обрабатывать эту информацию, добавил Анатолий Аксаков. Например, если под воздействием мошенников клиент обратится за еще одним кредитом уже в другой банк, тот сможет сразу увидеть и недавно одобренные займы.

«Я считаю, что в первой половине 2025 года мы примем этот законопроект. Технологически банкам может потребоваться время, чтобы ускорить передачу данных в БКИ и ввести другие изменения. Но период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать уже в 2025 году», — заявил глава комитета Госдумы.

потребительские кредиты
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