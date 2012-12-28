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сегодня, 17:05

БАДы без госрегистрации запретят продавать на маркейтплейсах

Аппарат правительства направил в ведомства на согласование свежий вариант законопроекта «О платформенной экономике», речь идет о новом регулировании для маркетплейсов. Документ сформировало Минэкономразвития, «Известия» ознакомились с ним.

По задумке властей, закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Помимо прочих норм ведомство предложило ввести запрет на продажи некоторой продукции на агрегаторах. Это касается, например, нелегальных товаров, а также биологически активных добавок (БАДов), которые не подтвердили свое качество и безопасность, то есть не получили документов о прохождении государственной регистрации.

Госрегистрация биологически активных добавок обязательна на территории всех государств – членов ЕАЭС, говорится в техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции», напомнили «Известиям» в Роскачестве.

Но никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли сейчас нет, как и санкций за реализацию продукции, не прошедшей госрегистрацию.

Употребление БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, в них могут содержаться запрещенные вещества, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития. Поэтому проект федерального закона «О платформенной экономике» предусмотрел обязанность маркетплейсов не допускать размещение предложений о продаже подобных добавок.

«За неисполнение этого требования платформы будут нести ответственность в случае причинения вреда потребителю, а также административную ответственность при выявлении нарушения указанной нормы. Аналогичные требования предложены и для других чувствительных категорий товаров, подлежащих госрегистрации и способных нанести значительный вред для потребителя, в том числе лекарственные препараты, пестициды и агрохимикаты», — отметили в министерстве.

БАДы
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