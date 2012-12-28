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сегодня, 17:02
3

По факту поджога на улице Хмельницкого возбуждено уголовное дело

Если злоумышленника найдут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По факту поджога автомобилей на улице Богдана Хмельницкого отдел полиции № 3 по Липецку возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Эта статья предполагает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сегодня ночью мужчина в куртке с капюшоном поджег автомобиль «Nissan Juke», от которого загорелись еще две машины: «Kia Rio» и «Opel Astra». Поджог зафиксировала камера наблюдения.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Парковщиков
27 минут назад
надо штрафануть ,чтобы знали где парковаться ! Дорога и так узкая ,а они еще ее сузили !
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Егороч
сегодня, 17:58
Пора прекратить хранение машин у подъездов для этого есть гаражи и стоянки Люди совсем облодырничили
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Савелий
54 минуты назад
Во всем цивилизованном мире хранят на улице и ничего. Липецк какой-то особенный?
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