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сегодня, 17:02
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По факту поджога на улице Хмельницкого возбуждено уголовное дело
Если злоумышленника найдут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, сегодня ночью мужчина в куртке с капюшоном поджег автомобиль «Nissan Juke», от которого загорелись еще две машины: «Kia Rio» и «Opel Astra». Поджог зафиксировала камера наблюдения.
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