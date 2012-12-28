После резкого похолодания в Липецкую область также быстро придет аномальное тепло

Такие скачки температуры вгоняют в депрессию даже погоду.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на южной периферии активной североатлантической депрессии (в метеорологии циклоническая депрессия – это область сравнительно низкого атмосферного давления) и атмосферных фронтов. Временами пройдут осадки. С 20 декабря температура воздуха начнет повышаться до «плюсовых» значений. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 декабря — 10 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы, 20 декабря — 4 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы, 21 декабря — 2 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно, ночью — с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер будет с северо-западного направления ночью (2-7 м/сек) до южного днем, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -11 до -16, днем — от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью — от -13 до -15 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 30 градусов мороза.