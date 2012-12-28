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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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После резкого похолодания в Липецкую область также быстро придет аномальное тепло
Такие скачки температуры вгоняют в депрессию даже погоду.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно, ночью — с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер будет с северо-западного направления ночью (2-7 м/сек) до южного днем, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -11 до -16, днем — от -3 до -8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью — от -13 до -15 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.
День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 30 градусов мороза.
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