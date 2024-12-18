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В России
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сегодня, 16:12

Роскомнадзор планирует контролировать все попытки обхода блокировок

Роскомнадзор усилит контроль за обходом блокировок в интернете.

Операторы, имеющие лицензию на оказание услуг связи, будут обязаны обеспечить предоставление Роскомнадзору (РКН) информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Эта мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда, — уточняется в документах, прилагаемых к проекту приказа, опубликованного ведомством.

Это значит, что РКН сможет получить информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты, — пишут «Ведомости».

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что приказ разработан с целью исполнения мер в соответствии с законом от 8 августа 2024 г. №216, который, в свою очередь, вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ». Поправки касаются распространения информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Начать получать информацию от операторов связи РКН должен в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу, говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что операторы смогут выполнить это требование с помощью ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), который операторы обязаны устанавливать на сети с 2019 г. ТСПУ, в частности, позволяет ограничивать доступ к противоправному контенту.

Операторы связи, согласно проекту приказа, будут обязаны предоставить информацию, идентифицирующую средства связи и пользовательское оборудование, в течение 15 рабочих дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету или с момента присоединения к их сети другого оператора связи, уже предоставляющего услуги по предоставлению доступа к интернету.


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