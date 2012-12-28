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сегодня, 15:53
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Поджог автомобиля на улице Богдана Хмельницкого записала камера наблюдения
«Nissan Juke» злоумышленнику удалось поджечь только с третьей попытки.
Машина, напомним, вспыхнула сегодня около двух часов ночи. В результате поджога повреждения получили припаркованные рядом с «Nissan Juke» «Kia Rio» и «Opel Astra».
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