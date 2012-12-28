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В России
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сегодня, 15:26

В 2025 году российский рынок могут покинуть некоторые китайские автомобильные бренды

В скором времени российский рынок автомобилей могут покинуть китайские бренды Kaiyi, SWM, Foton и Livan.

В 2025 году некоторые китайские бренды могут покинуть российский авторынок. Такое мнение выразил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, — пишут «Известия».

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода — низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности, это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — заявил Иванов.

По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, в 2025 году часть китайских марок с минимальной клиентской базой покинет РФ в силу невостребованности, сдерживающим фактором для их развития станет переизбыточность однотипных моделей на рынке.

Как отметил гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский, под давлением текущей ситуации окажутся небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. автомобилей в год. Часть брендов будет заморожена либо временно прекратит операционную деятельность в нашей стране.
авто
экономика
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