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сегодня, 14:38

Абхазия попросила Россию о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году

Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году объемом 327 млн киловатт-часов, но ответа пока не получила.

Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году, — рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Еще в октябре Абхазия запросила в России социальный (бесплатный) переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы не пока не получили», — отметил министр.

Как сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина, сейчас поставки электроэнергии из РФ в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, который действует по 31 декабря 2024 года. По ее словам, продление договора не обсуждалось, — передает РИА Новости.

Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.

Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран.

Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.

30 октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.

Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.

Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
Абхазия
электричество
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