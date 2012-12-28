В Лебедянском районе во время пожара погибли два человека

Пожар вспыхнул сегодня днем в селе Волотово.



Днем 18 декабря в селе Волотово Лебедянского района загорелся частный дом. В строении пожарные обнаружили тела двух мужчин.«Сообщение поступило в 13:25. Дом горел на улице Козина, 32. Угрозы распространения огня на соседние дома нет», — говорится в релизе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.