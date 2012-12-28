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Происшествия
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сегодня, 14:17
В Лебедянском районе во время пожара погибли два человека
Пожар вспыхнул сегодня днем в селе Волотово.
«Сообщение поступило в 13:25. Дом горел на улице Козина, 32. Угрозы распространения огня на соседние дома нет», — говорится в релизе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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