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В России
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сегодня, 13:49

В Москве неизвестные пытались взломать робота-доставщика

Инцидент произошел на Смоленском бульваре.

В центре Москвы неизвестные попытались взломать робота-доставщика компании «Яндекс», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что робот перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло.

Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре.

«Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало», - сообщили в «Яндексе».

Там отметили, что содержимое робота осталось на месте.
робот
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