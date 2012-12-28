Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами
На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
Липецкая вечЁрка: дорожные камеры умнеют, когда зароют ямы энергетиков и рецепты новогодних салатов
На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
В России
107
сегодня, 13:49
В Москве неизвестные пытались взломать робота-доставщика
Инцидент произошел на Смоленском бульваре.
Уточняется, что робот перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло.
Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре.
«Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало», - сообщили в «Яндексе».
Там отметили, что содержимое робота осталось на месте.
0
0
0
0
0
Комментарии