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В России
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сегодня, 12:56

Синоптик прогнозирует аномально холодную погоду в ряде регионов РФ

Температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.

Аномально холодная погода с температурой на 6-17 градусов ниже нормы прогнозируется в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе - на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до 30. В Мурманской области на 14-15 градусов ниже нормы и мороз до 28. В республике Коми на 8-17 градусов температура ниже нормы и морозы до 28-33 градусов. И даже на востоке Ленинградской области на 8-14 градусов температура ниже нормы, до минус 22», — сказал Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура ниже нормы на 5-6 прогнозируется в регионах ЦФО 18-19 декабря. При этом, на 6-9 градусов ниже нормы температура будет в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях — минус 15-21 градусов. В Рязанской области прогнозируется минус 12-17 градусов, — передает «Интерфакс».

По данным научного руководителя Гидрометцентра, мороз прогнозируется на Урале, где в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет на 7-9 градусов ниже нормы и прогнозируется до минус 28 — минус 32 градусов.

Кроме того, согласно прогнозу, температура на 4-5 градусов ниже нормы 18 и 19 декабря прогнозируется в Красноярском крае, республике Хакасия, и на 3-4 градуса ниже нормы она будет на юге Хабаровского края, в Амурской области и в Приморье.

Однако, по-прежнему «жаркая» погода, как уточнил Вильфанд, прогнозируется в ближайшие пять дней в центре Красноярского края и на западе Якутии, там температура будет на 8-12 градусов выше нормы.
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