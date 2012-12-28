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В России
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сегодня, 12:16

Цены на красную икру после Нового года могут снизиться на 10%

Красная икра в России уже начала дешеветь с середины ноября, а после Нового года, со снижением спроса, упадет в цене еще на 10%.

Красная икра в России уже начала дешеветь с середины ноября, а после Нового года, со снижением спроса, упадет в цене еще на 10%, — рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос «подсел» на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет».

Он напомнил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт — до 9 тысяч тонн, при этом на внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры, и, по словам, Панина, "мы столько не съедаем, даже при прекрасной цене", однако цена все равно была высокой — 6-8 тысяч рублей за килограмм.

«В этом году она до 13 (тысяч рублей) даже долетала, и народ взбудоражился. Повышение к прошлому году - немудреная история: инфляция, ключевая ставка, все те же самые вещи никуда не делись, но самое главное в три раза меньше объем производства, это первое, второе — на мой взгляд в этом году классно сработали трейдеры и производители, в том плане, что просто раскрутили, разогрели рынок... В августе начали историю, что путина плохая, икры не будет, начался этот ажиотаж», — пояснил Панин.

«Спрос рождает предложение, и в итоге ее (цену) перегрели к середине ноября, и пошел откат уже... В крупнейшей нашей специализированной "сетке" по икре, цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида... цены 13 тысяч уже нет точно», — добавил он.

Кроме того, отметил глава Рыбного союза, сейчас, в активный сезон продаж икры, продается соленая икра, а после Нового года — уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена, — передает РИА Новости.

«Плюс снижение «подсоса», как говорят участники рынка, «тяги» нет, значит, нужно цену снижать, тяга будет снижаться по мере ухода от новогодних праздников... цена будет снижаться», — резюмировал он.
красная икра
экономика
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